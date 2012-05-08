Otomobilde kız arkadaşıyla basılan polis meslektaşlarına silah çekti

Trabzon Emniyet Müdürlüğü’nde görevli polis memuru Yusuf I., ’şüpheli araç’ olarak bildirilen otomobilde kadın arkadaşı ile sevişirken yakalandı. Aracı kontrole gelen polis memurlarına silah çeken 39 yaşındaki Yusuf I., görevli memura mukavemet, silahla tehdit ve kamu görevlisine hakaret suçlamasıyla hakim karşısına çıkartıldı ve tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı.

Olay önceki gece, Karadeniz Sahil Yolu üzerindeki araç ceplerinde yaşandı. Saat 21.00 sıralarında Mobese kamerası tarafından ’şüpheli araç’ olarak belirlenen park halindeki otomobili kontrole giden polisler, araçta biri kadın iki kişiyi yarı çıplak halde sevişirken buldu. İddiaya göre polislerin araca baskın yapmasına sinirlenen Yusuf I., biri beylik diğeri de kendisine ait ruhsatlı iki tabanca ile araçtan indi ve diğer polisleri tehdit etti. Polislerin müdahalesi ile etkisiz hale getirilen ve gözaltına alınan polis memuru Yusuf I., Emniyet Müdürlüğü’ne götürüldü. Polislerin şikayeti üzerine ’Görevli memura mukavemet, silahla tehtit ve kamu görevlisine hakaret’ suçlamasıyla savcılığa sevk edilen Yusuf I., ifadesinin ardından tutuklama istemi ile sevk edildiği nöbetçi mahkeme tarafından tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı. Açığa alınan polis memuru Yusuf I. hakkında Trabzon Emniyet Müdürlüğü’nce de idari soruşturma başlatıldı.