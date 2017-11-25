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Otomobilde kaçak sigara ve tütün ele geçirildi

Kadir ÖZEN/İZMİR, (DHA)- İZMİR'in Urla ilçesinde durdurulan bir otomobilde, gümrük kaçağı sigara ve tütün ele geçirildi

25 Kasım 2017 15:20

Kadir ÖZEN/İZMİR, (DHA)- İZMİR\'in Urla ilçesinde durdurulan bir otomobilde, gümrük kaçağı sigara ve tütün ele geçirildi.
İl Jandarma Komutanlığı ve Seferihisar İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, İzmir- Seferihisar karayolu üzerinde, Urla\'ya bağlı Bademler Mahallesi\'nde Ü.T. yönetimindeki bir otomobili durdurdu. Kontrol edilen otomobilde, gümrük kaçağı 1850 paket çeşitli markalarda sigara ve 37 kilo kıyılmış tütün ele geçirildi. Ele geçirilen sigara ve tütünlere imha edilmek üzere el konuldu. Ü.T. hakkında adli işlem başlatıldı. Ü.T. hakkında ayrıca 27 No\'lu ÖTV Genel Tebliği kapsamında 26 bin 300 TL ceza kesilmesi için hazırlanan tutanağın Tütün ve Alkol Piyasası Düzenleme Kurumu\'na gönderilmesine karar verildi.

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