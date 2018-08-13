T24 LogoT24 Logo
Gündem

Otomobilde fuhuş yaparken yakalandılar

Adnan AÇIKGÖZ/MERSİN, (DHA)- MERSİN'de otomobilde fuhuş yapan A

13 Ağustos 2018 17:51

Adnan AÇIKGÖZ/MERSİN, (DHA)- MERSİN\'de otomobilde fuhuş yapan A.E. adlı kadın ile sürücü M.K.K., gözaltına alındı.
İhsaniye Mahallesi\'nin GMK Bulvarı\'na bakan eski Yurtkur Müdürlüğü önünde bekleyen A.E., otomobille gelen M.K.K.\'yi otostop yaparak durdurup, fuhuş için anlaştı. A.E. ve M.K.K., araçla Nusratiye Mahallesi\'nin ara sokaklarına gitti. Burada araç içinde ilişkiye giren A.E. ve M.K.K., polis tarafından yakalanıp gözaltına alındı.
Deri ve Zührevi Hastalıklarla Mücadele Kurumu\'nda sağlık kontrolünden geçirildikten sonra emniyete götürülen A.E., para karşılığında cinsel ilişkiye girdiği M.K.K. ile birlikte ifadelerinin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edildi.

FOTOĞRAFLI

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştir

ETİKETLER

Adnan AÇIKGÖZMERSİN DHA MERSİNMahallesi GMK BulvarıYurtkur MüdürlüğüNusratiye MahallesiBuradaDeriZührevi Hastalıklarla Mücadele KurumuFOTOĞRAFLI
T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24