Otomobilde 'Balım' ile yapılan aramada uyuşturucu ele geçirildi

Mahir ALAN/ADIYAMAN, (DHA)- ADIYAMAN\'da jandarmanın uyuşturucu tacirlerine yönelik yaptığı operasyonda, otomobilde eğitimli köpek \'Balım\' ile yapılan aramada 1 kilo 630 gram esrar ele geçirildi, sürücü gözaltına alındı.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri plakası açıklanmayan otomobille uyuşturucu sevkiyatı yapılacağı bilgi üzerine harekete geçti. Kahta- Siverek Karayolu\'ndaki Narince Jandarma Karakolu önünde uygulama noktası oluşturan ekipler tespit edilen otomobili durdurdu. Jandarma otomobilde eğitimli köpek \'Balım\' ile yaptığı aramada \'zula\' diye tabir edilen gizli bölmelerde 1 kilo 630 gram esrar ele geçirdi. Uyuşturucuya el koyan ekipler, otomobil sürücüsü N.K.\'yi gözaltına alarak ifade için İl Jandarma Komutanlığına götürdü.



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