Otomobilde 'al-sat'çıları engellemek için bazı firmalar yeminli sözleşme yapmaya başladı

Otomotiv piyasasında 'al-sat'çıları engellemek için otomotiv firmaları farklı yöntemler uygulamaya başladı. Firmalar müşterilerine otomobili hemen satmayacağına yönelik yeminli sözleşme yapmaya başladı.

Sabah gazetesinden Ufuk Sandık'ın yazısında yer verdiği bilgilere göre, bazı otomotiv firmaları otomobil satın alan müşterilerle, otomobili hemen satmayacağına yönelik yeminli sözleşme yapmaya başladı.



Firmalar bu yöntemle, satın aldığı sıfır kilometre otomobili, yüksek fiyatla elinden çıkaran 'al-sat'çılara engel olmayı ve ikinci el piyasasındaki fiyatların yükselmesini amaçlıyor.

'Al-sat'çılar lansman döneminde özel fiyatla bayiden aldıkları otomobilleri ikinci elde daha yüksek satıyor. Bayilerdeki liste fiyatıyla galeri fiyatları arasında 30-50 bin TL'ye varan farklar var. Birkaç firmada başlayan imzalı satış işleminin, diğer firmalar arasında da yaygınlaşması bekleniyor.

Kara liste

Otomotiv sektörü 'al-sat' işine engel olmak için kara liste uygulamasına başlamıştı. Kara liste, ihtiyacı için otomobil satın alan gerçek müşteriyle 'al-sat'çıları birbirinden ayırt edilebilmesi açısından kısmen de olsa etkili oldu.

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