ESKİŞEHİR, (DHA)- ESKİŞEHİR\'de, polisin şüphe üzerine durdurduğu bir otomobilde narkotik köpeği \'Lady\' ile yaptığı aramada, 670 gram toz esrar ele geçirildi, sürücü gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, kent girişindeki polis uygulama noktasında, şüphe üzerine durdurdukları bir otomobilde arama yaptı. Eğitilmiş narkotik köpeği Lady\'nin de kullanıldığı aramada, otomobilde 670 gram toz esrar ele geçirildi. Polis ekipleri otomobil sürücüsü E.K.\'yi (31) gözaltına aldı, olayla ilgili soruşturma başlatıldı.



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