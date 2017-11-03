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Otomobilde 63 kaçak cep telefonu ile 9 tablet ele geçirildi

Mahir ALAN/ADIYAMAN, (DHA) - ADIYAMAN'da, durdurulan otomobilde yapılan aramada 63 kaçak cep telefonu ve 9 tablet ele geçirildi, 2 kişi gözaltına alındı

03 Kasım 2017 01:11

Mahir ALAN/ADIYAMAN, (DHA) - ADIYAMAN\'da, durdurulan otomobilde yapılan aramada 63 kaçak cep telefonu ve 9 tablet ele geçirildi, 2 kişi gözaltına alındı.
Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, Adıyaman-Şanlıurfa karayolunun 15\'inci kilometresinde oluşturulan kontrol noktasında sürücüsü ve plakası açıklanmayan otomobili durdurup arama yaptı. Aramada 63 kaçak cep telefonu ve 9 tablet ele geçirildi. Ele geçirilen telefon ve tabletler muhafaza altına alınırken otomobil sürücüsü ile yanında bulunan kişi gözaltına alındı. Şüpheliler, sorgulanmak üzere emniyete götürüldü.

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