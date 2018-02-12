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OTOMOBİLDE 61 KİLO 100 GRAM ECSTASY BULUNDU 

  Haber: Çağatay KENARLI-İSTANBUL DHA Yunus ekiplerinin Fatih'te şüphe üzerine durdurduğu otomobilden 61 kilo 100 gram uyuşturucu hap ele geçirildi

12 Şubat 2018 14:14


 
Haber: Çağatay KENARLI-İSTANBUL DHA
Yunus ekiplerinin Fatih\'te şüphe üzerine durdurduğu otomobilden 61 kilo 100 gram uyuşturucu hap ele geçirildi. 
İstanbul Motosikletli Polis Timleri Amirliği\'ne bağlı yunus polisleri 24 Ocak\'ta Fatih Aksaray\'da şüphe üzerine bir otomobili durdurdu. Yunus polisleri otomobilde yaptığı aramalarda 61 kilo 100 gram ecstasy hap buldu. M.F.(39), T.A.(47) ve R.Ö.(47) gözaltına alındı.  Emniyetteki işlemleri tamamlanan 3 şüpheli mahkemece tutuklandı. Ele geçirilen uyuşturucu haplar, Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerine teslim edildi. Narkotik ekiplerinin de konuyla ilgili çalışma başlattığı öğrenildi. 

Görüntü Dökümü
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POLİS KAMERASI
-Haplardan görüntü
-Genel ve detaylar
 
 


 

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