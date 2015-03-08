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Otomobilde 500 bin uyuşturucu hap ele geçirildi

Gaziantep'in İslahiye ilçesinde Suriyeli plakalı bir otomobilden 500 bin uyuşturucu hap çıktı

08 Mart 2015 16:13

Gaziantep'in İslahiye ilçesinde Suriyeli plakalı bir otomobilden 500 bin uyuşturucu hap çıktı.

İslahiye İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, Kazıklı Mahallesi'nde yaptığı yol denetiminde, şüphe üzerine Jbran Jned yönetimindeki Suriye plakalı otomobil durdurdu. Otomobilde yapılan aramada, valiz ve poşetlerde 500 bin uyuşturucu hap ele geçirildi.

AA'nın haberine göre, gözaltına alınan sürücü ile otomobilde bulunan Mutassem Bella Naasan Al Yasein, sevk edildikleri adliyede, "uyuşturucu madde ticareti yapmak" suçundan tutuklandı.

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