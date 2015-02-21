Oğlu IŞİD'e katılan anne: Çocuklarımızla uyuşturucu eyleminde yaptığımız gibi konuşmalıyız

22 yaşındaki oğlu Suriye’ye gidip IŞİD’e katılan ve hayatını kaybeden Damian Clairmont’un annesi Christianne Boudreau, diğer ailelere tavsiye niteliğinde açıklamalarda bulundu. Terör örgütünün propagandasına savaş açtığını duyuran Boudreau, oğlunun IŞİD’e katılma sürecini ve sonrasında yaşadıklarını anlattı.

CNN’e konuşan Boudreau, oğlunun terör örgütüne katılma sürecinin yavaş geliştiğini söyledi. Oğlunu bir yıl önce Suriye’de kaybettiğini belirten Boudreau, “Çocuklarımıza ulaşmaları çok kolay” dedi. IŞİD militanı olmaya karar veren Clairmont, Calgary’de lise zamanında zor dönemler geçirmiş. Oğlunun Müslüman olduktan sonra daha huzurlu olduğunu söyleyen Boudreau, Clairmont’un Arapça öğrenmek için Mısır’a gideceğini söylediğinde “hiçbir şeyden şüphelenmediğini” belirtti. Bu bahaneyle evinden ayrılan 22 yaşındaki Clairmont, Suriye’ye gitmiş.

Halep'te öldürülmüş

Kanadalı güvenlik yetkililerinin 2013'te kendisine oğlunun militan olduğu bilgisini vermesinin ardından, Clairmont'la yüzleşen anne, "Oğlum Suriye'de olduğunu itiraf etti. Oraya, kadın ve çocuklara yardım etmek için gittiğini söyledi ve 'Sonunda hayatımda üretici bir şey yapıyorum anne' dedi" sözleriyle yaşadıklarını anlattı. Oğlunun bir süre sonra IŞİD'e katıldığını belirten Boudreau, Kanada hükümetine de kontrolleri o dönemde gevşek bıraktığı için sitem etti. Clairmont, geçen yıl Ocak’ta Halep’te öldürülmüş.

'Kendimizi bilgiyle donatmamız gerekiyor'

Şu anda radikalleşme karşıtı iki kuruluşa destek veren Boudreau, “Bu süreç genellikle şöyle işliyor: Bir kişi, hedefteki kişinin aklına bu ideolojiyi yerleştiriyor ve internetteki bilgilerle bu ideoloji pekişiyor” dedi. Boudreau, ebeveynlerin çocuklarıyla IŞİD hakkında konuşması gerektiğini belirterek, “Kendimizi bilgi, farkındalık ve eğitimle donatmamız gerekiyor ki bu konularla başa çıkıp çocuklarımızla erken yaşta konuşabilelim. Cinsel sağlık ve uyuşturucu eğitiminde bunu yapıyoruz ve tıpkı bunları gibi IŞİD de çocuklarımızın önüne çıkabilecek başka bir zorluk” ifadesini kullandı.