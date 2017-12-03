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Otomobilde, 107 parça tarihi eserler ele geçirildi

Ali Rıza ETCİ/ERMENEK (Konya), (DHA)- KARAMAN'ın Ermenek ilçesinde jandarma tarafından şüphe üzerine durdurulan otomobilde, 107 tarihi eser ele geçirildi

03 Aralık 2017 15:36

Ali Rıza ETCİ/ERMENEK (Konya), (DHA)- KARAMAN\'ın Ermenek ilçesinde jandarma tarafından şüphe üzerine durdurulan otomobilde, 107 tarihi eser ele geçirildi. Araç içindeki 5 kişi gözaltına alındı.
Ermenek İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri Ermenek- Balkusan köyü yolunda yaptığı denetimde şüphe üzerine bir otomobili durdurdu. Otomobilde yapılan aramada Bizans dönemine ait olduğu tahmin edilen  1 kandil, 3  mızrak ucu, 4 yüzük, 4 obje, 95 sikke ile 3 detektör, 1 ruhsatsız av tüfeği, tüfeğe ait 5 fişek, 3 kazma ele geçirildi. Bunun üzerine araç içinde 5 kişi gözaltına alındı.
Olayla ilgili soruşturma sürüyor. 

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