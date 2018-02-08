Otomobilde 1 kilo 100 gram esrar ele geçirildi

Ramazan ÇETİN/DENİZLİ, (DHA) - DENİZLİ\'nin Tavas ilçesinde, durdurduğu 2 otomobilde kontrol yapan jandarma ekipleri, 1 kilo 100 gram esrar ele geçirdi. Olayla ilgili 5 kişi, gözaltına alındı.

İl Jandarma Komutanlığı Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, Tavas\'ın Kızılca Mahallesi\'ne uyuşturucu getirileceğini öğrendi. Ekipler, geçen salı günü, 1\'i uyuşturucunun taşındığı diğeri sürücüsünün önden giderek, yolda jandarma veya polis denetimi var mı, diye kontrol ettiği 2 otomobili takibe aldı. Otomobilleri durduran ekipler, 5 kişiyi gözaltına aldı. Bir araçta 1 kilo 100 gram kubar esrar, ruhsatız tabanca ve av tüfeği ile hassas terazi ele geçirildi. Olayla ilgili jandarmaya götürülen 5 kişi, işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Şüphelilerden 4\'ü tutuklanırken, 1 kişi ise tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı.



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