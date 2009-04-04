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Yaşam

Otomobil zammına inceleme

Sanayi ve Ticaret Bakanı Çağlayan, otomobil fiyatlarına zam yapılmasını Rekabet Kurumu’nun incelediğini açıkladı.

04 Nisan 2009 03:00

Sanayi ve Ticaret Bakanı Zafer Çağlayan, ÖTV indirimi sonrasında otomobil fiyatlarına zam yapılması konusunda Rekabet Kurumu’nun inceleme başlattığını açıkladı.

Çağlayan, “Şu anda, yerli üreticilerden zam yapan yok. Bu konuda Rekabet Kurumu inceleme başlattı. Otomotiv sektörünün, böyle bir imkan yakalamışken, elindeki nimeti, müşterisini kaçırmaması gerekiyor. Otomotiv sektörünü uyardım. İçlerinde yanlış, hata yapanlar varsa bu müşteri her zaman onlara lazım. Onun için tedbiri buna göre yapmaları lazım” ifadesini kullandı.

Antalya Ticaret ve Sanayi Odası (ATSO) yeni Başkanı Çetin Osman Budak ve yönetim kurulu üyelerini ziyaretinde konuşan Bakan Çağlayan, ithal edilen otomobillerde de kurların değişmesinden dolayı bir fiyat farkı olduğunun ifade edildiğini belirterek, “Ben sektörle çok yakın görüşüyorum. Bir de sağ olsunlar, beni (otomotiv bakanı) ilan ettiler, iyice sektöre beni bağladılar. Ancak şunu ifade edeyim; Türkiye’de üretim yapan hiçbir fabrika, şu anda zam yapmadığı gibi, (bana iletileni söylüyorum) diğer taraftan da üretimlerine devam ediyorlar. 24 saat çalışıyor, işçi çıkartmıyorlar. Şunu çok net söyleyeyim: ÖTV indirimi Bakanlar Kurulu kararıdır, ona uymak mecburiyeti vardır. Ona uyulmadığı takdirde Maliye Bakanlığı ve benim bakanlığımın ilgili insanları gündeme gelir ve harekete geçerler” diye konuştu.

Bu arada Otomotiv Distribütörleri Derneği, toplam araç satışlarının Ocak-Mart döneminde önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 19.9 azalarak 96 bin 459’a gerilediğini açıkladı.


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