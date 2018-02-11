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Otomobil yoldan çıkıp, devrildi: 2 ölü

Yusuf ÇINAR/ÇORUM, (DHA) - ÇORUM'da, sürücüsünün kontrolünden çıkan otomobil, yoldan çıkıp, devrildi

11 Şubat 2018 19:36

Yusuf ÇINAR/ÇORUM, (DHA) - ÇORUM\'da, sürücüsünün kontrolünden çıkan otomobil, yoldan çıkıp, devrildi. Kazada, sürücü Muzaffer Güleç ile eşi Samiye Güleç yaşamını yitirdi. 
Kaza, öğle saatlerinde, Alaca- Ankara yolu Çopraşık köyü mevkisinde meydana geldi. Muzaffer Güleç (64) yönetimindeki 06 VJS 84 plakalı otomobil, kontrolden çıkıp, yoldan savrularak, devrildi. Kazada, sürücü Güleç ile yanındaki eşi Samiye Güleç (68), hayatını kaybetti. Güleç çiftinin cenazeleri, ihbarla olay yerine gelen itfaiye ekiplerince sıkıştığı araçtan çıkarılarak, Alaca Devlet Hastanesi\'nin morguna kaldırıldı. Güleç çiftinin, Tokat’ın Zile ilçesinden Ankara\'ya gittiği öğrenildi. 

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