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Otomobil yol kenarındaki kayalıklara çarptı: 4 yaralı

Kadir ÇELİK/NURDAĞI (Gaziantep), (DHA)- GAZİANTEP'in Nurdağı İlçesinde, sürücüsünün kontrolünden çıkıp, kayalıklara çarpan otomobildeki 4 kişi yaralandı

27 Kasım 2018 14:53

Kadir ÇELİK/NURDAĞI (Gaziantep), (DHA)- GAZİANTEP\'in Nurdağı İlçesinde, sürücüsünün kontrolünden çıkıp, kayalıklara çarpan otomobildeki 4 kişi yaralandı.
Kaza, dün gece Nurdağı-Gaziantep karayolunun 15\'inci kilometresi Sakçagözü Mahallesi yakınlarında meydana geldi. Gaziantep yönüne giden Seyfi Gül yönetimindeki 35 JD 046 plakalı otomobil, kontrolden çıkıp yol kenarındaki kayalıklara çarptı. Otomobilin ön kısmının hurdaya döndüğü kazada, sürücü Seyfi Gül ile yanındaki akrabaları Suna, Hamiyet ve Hatice Gül yaralandı. Yaralılar, yoldan geçen diğer sürücülerin ihbarı üzerine bölgeye sevk edilen ambulanslarla Nurdağı Devlet Hastanesi\'ne kaldırılarak tedaviye alındı.

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