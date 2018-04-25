T24 LogoT24 Logo
Yaşam

Otomobil, yol kenarındaki direğe çarptı: 3 ölü

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı

25 Nisan 2018 01:01

 Zonguldak'ın Alaplı İlçesi'nde, otomobilin yol kenarındaki trafik levhalarının bulunduğu direğe çarpması sonucu meydana gelen kazada 3 kişi hayatını kaybetti.

Kaza, saat 19.00 sıralarında Alaplı-Akçakoca Karayolu Plajlar mevkiinde meydana geldi. Hayrettin Koç yönetimindeki 41 RK 244 plakalı otomobil, tünel girişinde sürücüsünün kontrolünden çıkarak yol kenarındaki uyarı levhalarının bulunduğu direğe çarptı. Kazada, Hülya Koç, sürücü Hayrettin Koç ve yanına bulunan Cengiz Koç hayatını kaybetti.

Kazayla ilgili  soruşturma başlatıldı. (DHA)
 

ETİKETLER

Zonguldakkaza

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"İdlib, Ankara ve Moskova’nın arasını açmaya başladı"...

Sezgin Tanrıkulu: Deprem yardımlarının tek elden yürütülmek istenmesi dayanışmayı engelleniyor...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Canlı yayındaki seviyesiz tartışma sosyal medyada tepki çekti...

Erdoğan'ın Ukrayna'da verdiği selam Rusya basınının gündeminde...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Anayasa Mahkemesi’nden ‘tahliye’ kararlarına direnen mahkemelere tarihi uyarı: Göreviniz yetki...

Türkiye İstatistik Kurumu, Türkiye'nin nüfusunu açıkladı...

Sedat Peker kaçtığı yönündeki haberlerle ilgili konuştu: Balkanlardayım, oturum işlemlerimi...

Ankara Adliyesi’ni karıştıran iddia: Bylock soruşturması krize dönüştü, başsavcı vekili...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24