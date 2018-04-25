Otomobil, yol kenarındaki direğe çarptı: 3 ölü

Zonguldak'ın Alaplı İlçesi'nde, otomobilin yol kenarındaki trafik levhalarının bulunduğu direğe çarpması sonucu meydana gelen kazada 3 kişi hayatını kaybetti.
Kaza, saat 19.00 sıralarında Alaplı-Akçakoca Karayolu Plajlar mevkiinde meydana geldi. Hayrettin Koç yönetimindeki 41 RK 244 plakalı otomobil, tünel girişinde sürücüsünün kontrolünden çıkarak yol kenarındaki uyarı levhalarının bulunduğu direğe çarptı. Kazada, Hülya Koç, sürücü Hayrettin Koç ve yanına bulunan Cengiz Koç hayatını kaybetti.
Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı. (DHA)