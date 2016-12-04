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Yaşam

Otomobil yaya alt geçidine uçtu!

Sürücünün ehliyetine 2 ay önce el konulduğu öğrenildi

04 Aralık 2016 11:43

Bursa'da 2 ay önce aşırı hız yaptığı gerekçesiyle ehliyetine el konulan 32 yaşındaki Muhammet Onur Gerek, yine aşırı hız yaparken aracının kontrolünü kaybetti. Yaklaşık 150 metre sürüklenen otomobil Merinos Metro İstasyonu’nun yaya alt geçidinin yürüyen merdivenlerinde asılı kaldı.

Doğan Haber Ajansı'ndan (DHA) Hüseyin Tüccar'ın haberine göre, kaza saat 03.30 sıralarında Merkez Osmangazi ilçesi Mudanya Yolu Merinos Metro İstasyonu’nda meydana geldi.

Aşırı hız yaptığı belirlenince ve 2 ay önce 100 puanı dolduğu için ehliyetine el konulan Muhammet Onur Gerek, Kent Meydanı’ndan Sırameşeler yönüne  aşırı hız yaparak giderken direksiyon kontrolünü yitirdi.

Otomobil, yol üzerindeki elektrik direğine, ardından  demir bariyerlere çarparak 150 metre otomobil Merinos Metro İstasyonu yönüne sürüklendi. Yuvarlanan otomobil alt geçidin yürüyen merdivenlerinden aşağıya inerek asılı kaldı.  

Kazanın ardından alt geçitte bulunan yürüyen merdiven kullanılamaz hale geldi.

Hurda yığınına dönen otomobil içinden sıkışan Muhammet Onur Gerez haberverilmesi üzerine sevk edilen İtfaiye ve 112 ekipleri tarafından aracının içinden çıkarıldı. Hayati tehlikesi bulunmayan Muhammet Onur Gerez ilk müdahalesinin ardından Çekirge Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı.

Öte yandan, Gerez'in sürücü ehliyetine, polis ekipleri tarafından 100 ceza puanını doldurduğu gerekçesiyle 2 ay önce el konulduğu öğrenildi.

Kaza sırasında yürüyen merdiven kullanılamaz hale gelirken havada kalan otomobil iki saat süren çalışmaların ardından yaklaşık 2 saatlik çalışma sonrasında vinç yardımıyla çıkarıldı.  

Polis ekipleri araç içinde yaptığı incelemede araç içinde boş bira şişesine rastlarken kazayla ilgili soruşturma başlattı.

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