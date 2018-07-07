T24 LogoT24 Logo
Gündem

Otomobil, yapımı süren köprüden uçtu: 1 ölü, 2 yaralı

Haluk TURGUT/GEBZE (Kocaeli), (DHA)- KOCAELİ'nin Gebze ilçesinde otomobilin yapımı süren köprüden uçması sonucu 1 kişi öldü, 2 kişi yaralandı

07 Temmuz 2018 11:21

Haluk TURGUT/GEBZE (Kocaeli), (DHA)- KOCAELİ\'nin Gebze ilçesinde otomobilin yapımı süren köprüden uçması sonucu 1 kişi öldü, 2 kişi yaralandı.
Kaza, gece saatlerinde, İstasyon Caddesi\'nde genişletme çalışmalarının devam ettiği köprüde meydana geldi. Henüz sürücüsü belirlenemeyen 34 JD 7815 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon kontrolünü kaybetmesi sonucu inşaat halindeki köprüden aşağı düştü. Ters dönen otomobilde bulunan 3 kişi araçta sıkışarak yaralandı. İtfaiye ve 112 Acil ekiplerinin çalışması sonucu araçtan çıkarılar yaralılardan Savaş Demirkopan Gebze Fatih Devlet Hastanesi\'ne, Tolga Atlı ve Şaban Töngel ise Darıca Farabi Devlet Hastanesi\'ne kaldırıldı. Tedaviye alınan yaralılardan Savaş Demirkopan, doktorların tüm çabasına karşın kurtarılamadı.

FOTOĞRAFLI 

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştir

ETİKETLER

Haluk TURGUTGEBZE Kocaeli DHA KOCAELİ GebzeKazaCaddesiHenüzJDTersAcilDemirkopan Gebze Fatih Devlet Hastanesi Tolga AtlıTöngelFarabi Devlet HastanesiTedaviyeSavaş DemirkopanFOTOĞRAFLI
T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24