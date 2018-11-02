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Otomobil ve kamyon çarpıştı: 1 ölü, 1 yaralı

Bahattin ALBAYRAK / SÖKE (Aydın), (DHA)- AYDIN'ın Söke ilçesinde, kontrolden çıkarak karşı şeride geçen otomobille kamyonun çarpıştığı kazada 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı

02 Kasım 2018 20:58

Bahattin ALBAYRAK / SÖKE (Aydın), (DHA)- AYDIN\'ın Söke ilçesinde, kontrolden çıkarak karşı şeride geçen otomobille kamyonun çarpıştığı kazada 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı.
Kaza, bugün saat 10.30 sıralarında, Söke - Milas karayolu üzerinde meydana geldi. Aydın\'dan Didim yönüne giden Cemil Kürklü (25) yönetimindeki 09 JP 142 plakalı otomobil, kontrolden çıktı. Otomobil, yolun ortasında bulunan refüjü aşıp karşı şeride geçtikten sonra Yalçın İncegüneş\'in kullandığı 34 JMF 93 plakalı boş tüp kamyonuyla çarpıştı. Otomobil sürücüsü Kürklü, kaza yerinde öldü. Yaralanan kamyon sürücüsü İncegüneş, ambulansla hastaneye kaldırıldı. Jandarma, kazayla ilgili soruşturma başlattı.

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