Otomobil ve hafif ticari araç satışları sekiz ayda yüzde 68.4 arttı, 317 binden fazla araç satıldı

Türkiye otomobil ve hafif ticari araç toplam pazarı, Ocak-Ağustos döneminde yıllık bazda yüzde 68.4 artarak 403 bin adete yükseldi.

Koronavirüs salgınında ekonomiyi canlı tutmak için kamu bankalarında konut ve araç kredilerinin faizlerinde indirime gidilmişti. Bu durum otomobil pazarına da yansıdı.

Otomotiv Distribütörleri Derneği'nin (ODD) verilerine göre, bu dönemde otomobil satışları, yüzde 64.2 artarak 317 bin 394 adete, hafif ticari araç satışları da yüzde 86.1 artarak 85 bin 608 adete yükseldi.

Otomobil ve hafif ticari araç pazarı Ağustos'ta yıllık bazda yüzde 134.4 büyüyerek 61 bin 533 adete yükseldi.

Ağustos ayında otomobil satışları yıllık bazda 106 artarak 44 bin 372 adete yükselirken, bu dönemde hafif ticari araç pazarı da yüzde 265 büyüyerek 17 bin 161 adete çıktı.

Düşük vergili, benzinli ve sedan araçlar tercih edildi

Ağustos ve Ocak-Ağustos döneminde pazarın yüzde 86.2’sini vergi oranları düşük olan A, B ve C segmentlerindeki araçlar oluşturdu:

- C segmenti otomobiller 199 bin 91 adetle yüzde 62.7 pay,

- B segmenti otomobiller 73 bin 162 adetle yüzde 23.1 pay aldı.

Bu dönemde en çok tercih edilen gövde tipi yüzde 43.8 pay ve 139 bin 129 adet ile yine Sedan otomobiller oldu. Sedan otomobilleri;

- Yüzde 29.4 pay ve 93 bin 211 adet satış ile SUV,

- Yüzde 23.6 pay ve 74.915 adet satış ile H/B otomobiller izledi.

Otomobil pazarı motor tipine göre;

- Benzinli otomobil satışları 163 bin 554 adetle yüzde 51.5 pay,

- Dizel otomobil satışları 130 bin 756 adetle yüzde 41.2 pay,

- Otogazlı otomobil satışları 13 bin 613 adetle yüzde 4.3 pay aldı.

Bu dönemde 223 adet elektrikli ve 9 bin 248 adet hibrit otomobil satışı gerçekleşti.

Otomobil pazarı motor hacmine göre;

- 1600cc altındaki otomobil satışları yüzde 66 artarak yüzde 94.8 pay,

- 1600-2000cc aralığındaki otomobil satışları yüzde 23.9 artarak yüzde 2.0 pay,

- 2000cc üstü otomobil satışları yüzde 1.6 azalarak yüzde 0.2 pay aldı.