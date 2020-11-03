Otomobil ve hafif ticari araç pazarında 34 ayın en yüksek artışına ulaşıldı

Otomobil ve hafif ticari araç pazarında satışlar Ekim'de 94 bin 733 adet ile yaklaşık üç yılın en yüksek rakamına ulaştı.

Bloomberght'nin Otomotiv Distribütörleri Derneği Ekim ayı rakamlarından aktardığına göre, otomobil ve hafif ticari araç pazarında satışlar Ekim'de bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 93 artarak 94 bin 733 adet oldu. Böylelikle 34 ayın en yüksek artış rakamı kaydedildi.

Verilere göre Ekim'de satışlar Ekim ayına ilişkin 10 yıllık ortalamaların yüzde 48,7 üzerinde gerçekleşti. Bu yılın Temmuz ayından bu yana otomotivde gerçekleşen aylık satış rakamları o aya ait 10 yıllık ortalamaları geride bırakıyor.

Otomobil pazarı, 10 yıllık Ekim ayı ortalama satışlara göre yüzde 60,5 artış gösterdi. Hafif ticari araç pazarı ise 10 yıllık Ekim ayı ortalama satışlara göre yüzde 14,0 arttı.

Otomotiv Distribütörleri Derneği’nin (ODD) verilerine göre otomobil ve hafif ticari araç toplam pazarı, Ocak-Ekim döneminde ise bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 78,1 artarak 588 bin 354 adet olarak gerçekleşti.

ODD 2020 otomotiv sektörü toplam pazarının 725 bin-775 bin adet aralığında olacağını tahmin ediyor.