Otomobil ve hafif ticari araç pazarı yüzde 33,4 daraldı

Otomotiv pazarında daralma ivmesi Mart ayında hızını artırarak devam etti. Otomotiv Distribütörleri Derneği (ODD) verilerine göre mart ayında otomobil ve hafif ticari araç pazarı 2021 Mart ayına göre yüzde 33,4 azalarak 64 bin 267 adet oldu.

2022 Mart ayında otomobil satışları bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 34,3 azalarak 50 bin 173

adet olurken, hafif ticari araç pazarı yüzde 29,8 azalarak 14 bin 94 adet oldu.

Otomobil ve hafif ticari araç pazarı, 10 yıllık mart ayı ortalama satışlara göre yüzde 7,3 azaldı.