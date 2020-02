Otomobil ve hafif ticari araç pazarı Ağustos'ta yüzde 53 daraldı (2)

(Ayrıntı ve grafiklerle güncellendi)

İstanbul, 4 Eylül (DHA) – Otomotiv Distribütörleri Derneği (ODD), Ağustos ayında otomobil pazarının yüzde 51, hafif ticari araç pazarının ise yüzde 58, toplam pazarın yüzde 53 daraldığını duyurdu.

ODD verilerine göre;

“2018 yılı Ağustos ayı otomobil ve hafif ticari araç pazarı 34,346 adet oldu. 72,536 adet olan 2017 yılı Ağustos ayı otomobil ve hafif ticari araç pazar toplamına göre satışlar yüzde 52.65 azaldı. 2018 yılı Ağustos ayında otomobil satışları bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 50.85 azaldı ve 26,976 adet oldu. Geçen sene 54,890 adet satış gerçekleşmişti.

“2018 yılı Ağustos ayında hafif ticari araç pazarı 2017 yılının Ağustos ayına göre yüzde 58.23 azaldı ve 7,370 adet olarak gerçekleşti. Geçen yıl 17,646 adet satış yapılmıştı.

“Otomobil ve hafif ticari araç pazarı 2018 yılı sekiz aylık dönemde yüzde 21 azaldı. Otomobil pazarı yüzde 18.5, hafif ticari araç pazarı yüzde 28 azaldı. Türkiye otomobil ve hafif ticari araç toplam pazarı, 2018 yılı sekiz aylık dönemde bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 20.79 azalarak 440,428 adet olarak gerçekleşti, 2017 yılı sekiz aylık dönemde ise 555,991 adet toplam pazar gerçekleşmişti.

“Otomobil satışları, 2018 yılı Ağustos ayı sonunda geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 18.51 azalarak 344,870 adet oldu. Geçen yıl aynı dönemde 423,198 adet satış yapılmıştı. Hafif ticari araç pazarı, 2018 yılı Ocak-Ağustos döneminde bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 28.04 azalarak 95,558 adet oldu. 2017 yılı aynı dönemde 132,793 adet satış gerçekleşmişti.

“2018 yılı Ağustos ayı sonunda 1600cc altındaki otomobil satışlarında yüzde 18.5, 1600-2000cc aralığında motor hacmine sahip otomobil satışlarında yüzde 25.7 ve 2000cc üstü otomobillerde yüzde 22.7 düşüş görüldü.

“2018 yılı Ağustos ayı sonunda 114 adet elektrikli ve 2,858 adet hibrit otomobil satışı gerçekleşti. 2018 yılı Ağustos ayı sonunda otomobil pazarında ortalama emisyon değerlerine göre en yüksek paya yüzde 41.12 oranıyla 100-120 gr/km arasındaki otomobiller 141,806 adet ile sahip oldu. 2018 yılı Ağustos ayı sonunda dizel otomobil satışlarının payı yüzde 59.41’e gerilerken, otomatik şanzımanlı otomobillerin payı yüzde 65’e yükseldi.

“2018 yılı Ağustos ayı sonunda otomobil pazarı segmentinin yüzde 83.74’ünü vergi oranları düşük olan A, B ve C segmentlerinde yer alan araçlar oluşturdu. Segmentlere göre değerlendirildiğinde, en yüksek satış adetine yüzde 54.9 pay alan C (189.374 adet) segmenti ulaştı. Kasa tiplerine göre değerlendirildiğinde ise en çok tercih edilen gövde tipi yine sedan otomobiller (yüzde 51 pay, 175,721 adet) oldu.

“2018 yılı Ağustos ayı sonunda Hafif Ticari Araç Pazarı gövde tipine göre değerlendirildiğinde, en yüksek satış adetine yüzde 68.78 pay ile van (65,721 adet), ardından yüzde 12.26 pay ile Kamyonet (11,712 adet), yüzde 10.32 pay ile pick-up (9,865 adet) ve yüzde 8.64 pay ile minibüs (8,260 adet) yer aldı.

“2018 yılı Ağustos sonu otomobil pazarı motor hacmine göre incelendiğinde, en yüksek paya yüzde 95.98 oranıyla 1600cc altındaki otomobiller 331,020 adet ile sahip oldu. Ardından yüzde 2.86 pay ile 1600-2000cc aralığındaki otomobiller ve yüzde 0.29 pay ile 2000cc üstü otomobiller yer aldı. 2017 yılı Ağustos sonuna göre, 1600cc altındaki otomobil satışlarında yüzde 18.5, 1600-2000cc aralığında motor hacmine sahip otomobil satışlarında yüzde 25.7 ve 2000cc üstü otomobillerde ise yüzde 22.7 düşüş görüldü. 2018 yılı Ağustos sonu itibariyle 85 kilowatt (kW) altı 75 adet ve 121kW üstü 39 adet, toplam 114 adet elektrikli otomobil satışı gerçekleşti.

“2018 yılı Ağustos ayı sonunda 1600cc altı 410 adet, 1601cc-1800cc (>50 kW) aralığında 2,226 adet, 1801cc-2000cc aralığında 24 adet, 2001cc-2500cc (>100KW) aralığında 193 adet ve 2500cc üstü 5 adet hibrit otomobil satışı gerçekleşti. 2018 Ağustos sonunda toplam 2,858 adet hibrit otomobil satışı gerçekleşti.

“2018 yılı Ağustos ayı sonu otomobil pazarı ortalama emisyon değerlerine göre incelendiğinde, en yüksek paya yüzde 41.12 oranıyla 100-120 gr/km arasındaki otomobiller (141,806 adet) ve ardından yüzde 21.68 pay ile 120-140 gr/km arasındaki otomobiller (74,777 adet) sahip oldu.

“2018 yılı Ağustos ayı sonu dizel otomobil satışları geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 21.36 azaldı. 2018 yılı Ağustos sonunda otomobil satış adetleri, 2017 yılı aynı dönem ile kıyaslandığında, dizel payı yüzde 59.41’e (204,898 adet) geriledi.

“2018 yılı Ağustos ayı sonunda otomobil pazarı segmentinin yüzde 83.74’ünü vergi oranları düşük olan A, B ve C segmentlerinde yer alan araçlar oluşturdu. Segmentlere göre değerlendirildiğinde, en yüksek satış adedine yüzde 54.9 pay alan C (189,374 adet) segmenti ve ardından yüzde 28.5 pay ile B (98,416 adet) segmenti ulaştı. 2018 yılı Ağustos ayı sonu otomobil pazarı kasa tiplerine göre değerlendirildiğinde, en çok tercih edilen gövde tipi yine sedan otomobiller (yüzde 51 pay, 175,721 adet) oldu. Sedan otomobilleri, yüzde 24.9 pay ve 85,835 adet satış ile H/B ve yüzde 19.9 pay ve 68,707 adet satış ile SUV otomobiller takip etti.

“2018 yılı Ağustos ayı sonunda otomatik şanzımanlı otomobil satış adetleri 2017 yılı aynı döneme göre yüzde 9.85 azaldı. 2018 yılı Ağustos sonu otomobil satış adetleri geçen yılın aynı dönemi ile kıyaslandığında, otomatik şanzımanlı otomobil satışlarının payı yüzde 58.76’dan yüzde 65’e (224,168 adet) yükseldi.

“2018 yılı Ağustos ayı sonunda hafif ticari araç pazarı gövde tipine göre değerlendirildiğinde, en yüksek satış adedine yüzde 68.78 pay ile van (65,721 adet), ardından yüzde 12.26 pay ile kamyonet (11,712 adet), yüzde 10.32 pay ile pick-up (9,865 adet) ve yüzde 8.64 pay ile minibüs (8,260 adet) yer aldı.” (Grafik)