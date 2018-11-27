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Otomobil ve hafif ticari araç çarpıştı: 1 yaralı

Gökhan KESKİNCİ/ADANA, (DHA) - ADANA'da otomobille çarpıştıktan sonra boş sulama kanalına uçan hafif ticari aracın sürücüsü Hasan Çiçek, yaralandı

27 Kasım 2018 04:51

Gökhan KESKİNCİ/ADANA, (DHA) - ADANA\'da otomobille çarpıştıktan sonra boş sulama kanalına uçan hafif ticari aracın sürücüsü Hasan Çiçek, yaralandı. 
Kaza, saat 01.00 sıralarında merkez Seyhan ilçesi Gazipaşa Mahallesi Kıyıboyu Caddesi ile 66035 Sokak\'ın kesiştiği kavşakta meydana geldi. Hasan Çiçek\'in kullandığı 07 GUK 93 plakalı hafif ticari araç, kavşakta Umut Taylan\'ın yönetimindeki 01 EG 096 plakalı otomobil ile çarpıştı. Kazada hafif ticari araç, demir bariyerleri yıkarak, boş sulama kanalına uçtu. Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine kaza yerine sevk edilen sağlık ekibi, hafif ticari aracın sürücüsü Çiçek\'i ambulans ile hastaneye kaldırırken, otomobil sürücüsü Taylan ise kazayı yara almadan atlattı. Polisin yaptığı incelenin ardından her iki otomobil çekiciyle kaza yerinden kaldırıldı.
Polis, kazayla ilgili soruşturma başlattı.  

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