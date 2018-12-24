Otomobil ve evdeki kaçak sigaraya 2 gözaltı

KAYSERİ, (DHA)- KAYSERİ\'de polisin bir otomobilde ve evde yaptığı aramada gümrük kaçağı 5 bin 700 paket kaçak sigara ele geçirildi, 2 kişi gözaltına alındı.

Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü (KOM) ekipleri, kaçak sigara ticareti yapıldığı ihbarı üzerine harekete geçti. M.K ve A.S.\'nin içinde bulunduğu otomobil, KOM ekiplerince durduruldu. Yapılan aramada otomobil içinde ve şüphelilerin evlerinde yapılan aramada 5 bin 700 paket gümrük kaçağı sigara ele geçirildi. Gözaltına alınan 2 şüpheli sorgulanmak üzere emniyet müdürlüğüne götürüldü.

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