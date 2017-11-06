Otomobil uyarı levhası direğine çarptı: 4 yaralı

Bülent DİKTEPE/KARABÜK, (DHA)- KARABÜK\'te, otomobilin uyarı levhası direğine çarpması sonucu meydana gelen kazada 4 kişi yaralandı.

Kaza, Karabük-Zonguldak yolu Bolkuş Köyü Mevkii\'nde meydana geldi. Karabük yönüne giden 33 yaşındaki Zehra Kayrak yönetimindeki 14 NB 862 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon kontrolünü yitirmesi sonucu yol kenarındaki uyarı levhası direğine çarptı. Kazada sürücü ile birlikte yanında bulunan Ümit Kayrak, Nazife Kayrak ve Fatma Taşçı yaralandı. Yaralılar, olay yerine gelen ambulanslarla Karabük Eğitim ve Araştırma Hastanesi\'ne kaldırıldı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.



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