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Ekonomi
Deutsche Welle

Otomobil üreticilerine 'anahtarsız sistem' davası

Yeni nesil otomobillerde sıkça görülen anahtarsız giriş ve çalıştırma sistemi ABD'de dava konusu oldu. Yeni özellikten dolayı 13 kişinin hayatını kaybettiğini öne süren Amerikalı tüketiciler 10 şirket hakkında dava açtı.

27 Ağustos 2015 15:57


Los Angeles federal mahkemesinde açılan dava, anahtarsız giriş ve çalıştırma sisteminin motoru otomatik olarak kapatma özelliğine sahip olmadığı iddiasına dayanıyor.

Sistemin bu özellikle donatılmadığının farkında olmayan sürücülerin karbonmonoksit gazından zehirlendiği, en az 13 kişinin hayatını kaybettiği, çok sayıda kişinin de yaralandığı savunuluyor.

Otomobil üreticilerinin risklerin farkında olmalarına rağmen otomatik sistemi güvenli olarak sunduğuna dikkat çeken avukat Martis Alex, "Davayla otomotiv şirketlerinin harekete geçmesini ve hatayı gidermesini sağlamak istiyoruz" dedi. Davacı avukatı Alex, "Sürücünün hiçbir hareket yapmaması halinde motorun otomatikman kapatılmasını sağlayan düzenekler var" dedi.

Hangi şirketlere dava açıldı?

Volkswagen, Mercedes, BMW, Toyota, Ford, Nissan, Honda, General Motors, Hyundai, Kia hakkında dava açıldı.

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştirDeutsche Welle

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YeniABDAmerikalıAngelesMartis AlexAlexMercedes BMW Toyota Ford Nissan Honda General Motors Hyundai KiaDeutsche Welle Türkçe DW/dpa/NH/AG

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