Otomobil üreticilerine 'anahtarsız sistem' davası



Los Angeles federal mahkemesinde açılan dava, anahtarsız giriş ve çalıştırma sisteminin motoru otomatik olarak kapatma özelliğine sahip olmadığı iddiasına dayanıyor.

Sistemin bu özellikle donatılmadığının farkında olmayan sürücülerin karbonmonoksit gazından zehirlendiği, en az 13 kişinin hayatını kaybettiği, çok sayıda kişinin de yaralandığı savunuluyor.

Otomobil üreticilerinin risklerin farkında olmalarına rağmen otomatik sistemi güvenli olarak sunduğuna dikkat çeken avukat Martis Alex, "Davayla otomotiv şirketlerinin harekete geçmesini ve hatayı gidermesini sağlamak istiyoruz" dedi. Davacı avukatı Alex, "Sürücünün hiçbir hareket yapmaması halinde motorun otomatikman kapatılmasını sağlayan düzenekler var" dedi.

Hangi şirketlere dava açıldı?

Volkswagen, Mercedes, BMW, Toyota, Ford, Nissan, Honda, General Motors, Hyundai, Kia hakkında dava açıldı.