Otomobil, tur midibüsüyle çarpıştı: 1 ölü

Alparslan ÇINAR/ANTALYA, (DHA)- ANTALYA\'da sürücüsünün kontrolünden çıkan otomobil, içerisinde Rus turistlerin bulunduğu tur midibüsü ile çarpıştı. Otomobil sürücüsü 35 yaşındaki Çapan Bozoklu olay yerinde yaşamını yitirdi.

Kaza, Kepez İlçesi Yükseliş Mahallesi Gazi Bulvarı üzerinde saat 07.30\'da meydana geldi. Çapan Bozoklu 07 MMK 69 plakalı otomobiliyle Çallı Kavşağı\'ndan Düden Kavşağı yönüne ilerlerken, iddiaya göre aşırı hız nedeniyle aracın hakimiyetini yitirdi. Refüje çıkıp karşı şeride savrulan otomobil, 47 yaşındaki Zeyhun Kaya\'nın kullandığı, içersinde 20 Rus turistin bulunduğu 58 AK 527 plakalı tur midibüsüyle çarpıştı.

OTOMOBİLİN MOTOR AKSAMI YOLA SAVRULDU

Çarpışmanın şiddetiyle otomobilden yola savrulan Çapan Bozoklu, midibüsün altında kaldı. Takla atarak duran otomobilin motor aksamı ise yol kenarına düştü. İhbar üzerine kaza yerine çok sayıda polis ekibi ve sağlık görevlisi sevk edildi. Çift taraflı trafiğe kapanan bulvarda güvenlik önlemi alınarak ikinci bir kaza yaşanması önlendi. Sağlık görevlileri Çarpan Bozoklu\'nun olay yerinde hayatını kaybettiğini belirledi. Kazadan yara almadan kurtulan turistlerin korkusu ise gözlerine yansıdı.

Olay yeri inceleme ekiplerinin çalışmasının ardından Bozoklu\'nun cansız bedeni otopsi için Antalya Adli Tıp Kurumu Morgu\'na gönderildi. Midibüs sürücüsü Kaya ise ifadesine başvurulması için polis merkezine götürüldü. Otomobil ve midibüsün çekiciyle otoparka götürülmesiyle yol yeniden trafiğe açıldı.



FOTOĞRAFLI