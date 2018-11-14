Otomobil, traktörün arkasındaki pulluğa çarptı: 3 yaralı

Ali GÖKDAL/KOZAN (Adana), (DHA) - ADANA\'nın Kozan ilçesinde otomobilin, traktörün arkasındaki pulluğa çarpması sonucu 3 kişi yaralandı.

Kaza, akşam saatlerinde Kozan-Adana Karayolu Sanayi Sitesi yakınında meydana geldi. Mustafa Barut (66) yönetimindeki 01 YG 212 plakalı otomobil, iddiaya göre yolun sağında ilerleyen Mehmet Karadağ\'ın (41) kullandığı arkasında pulluk bağlı olan 01 R 4964 plakalı traktöre çarptı. Pulluğa çarpan otomobil sürücüsü Mustafa Barut ve yolcu konumundaki Gülşen Barut (63), araçta sıkıştı. Kazada yaralanan traktör sürücüsü Karadağ, olay yerine sevk edilen ambulans ile hastaneye kaldırılırken, sıkışan iki kişiyi kurtarmak için Adana Büyükşehir Belediyesi CANKUR ekibinden yardım istendi. Kaza yerine gelen CANKUR ekibi, otomobilde sıkışan Mustafa ve Gülşen Barut\'u araçtan çıkartıp, sağlık ekibine teslim etti. Yaralılar, ambulanslar ile Kozan Devlet Hastanesi\'ne kaldırıldı.

Jandarma, kazayla ilgili soruşturma başlattı.

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