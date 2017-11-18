Otomobil, traktöre arkadan çarptı: 1 ölü 2 ağır yaralı

Atilla ATMACI/EREĞLİ(Konya), (DHA)- KONYA\'nın Ereğli İlçesi\'nde önünde giden traktörün römorkuna çarpan otomobildeki 1 kişi öldü, 2 kişi de yaralandı.

Kaza, saat 02.15 sıralarında Ereğli-Karaman karayolu üzerindeki Adabağı Mevkii\'nde meydana geldi. 47 yaşındaki Mehmet Ali Samur yönetimindeki 07 GHY 14 plakalı otomobil, önünde giden Fahrettin Savran yönetimindeki çift römorkla pancar küspesi taşıyan 70 FS 263 plakalı traktöre arkadan çarptı. Traktörün arkasındaki römorkuna çarpan otomobildeki 57 yaşındaki Cenen Kütahya kaza yerinde ölürken kaybederken sürücü Mehmet Ali Samur ile Hüseyin Ekiz ağır yaralandı. Yaralılar 112 acil servis ambulanslarıyla Ereğli Devlet Hastanesi\'ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Kaza yerinde ölen Cenen Kütahya\'nın cesedi otopsi için aynı hastanenin morguna götürüldü. Polis kazayla ilgili soruşturma başlattı.

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