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Otomobil, TIR'a sonra otomobile çarptı: 2 ölü

Nabi YAZICI/GEBZE(Kocaeli), (DHA)- KOCAELİ'nin Gebze İlçesi'nde, sürücüsünün direksiyon kontrolünü yitirdiği otomobil refüje, ardında savrularak TIR ve otomobile çarptı

18 Kasım 2017 15:21

Nabi YAZICI/GEBZE(Kocaeli), (DHA)- KOCAELİ\'nin Gebze İlçesi\'nde, sürücüsünün direksiyon kontrolünü yitirdiği otomobil refüje, ardında savrularak TIR ve otomobile çarptı. Kazada otomobilde bulunan 2 kişi öldü.
Kaza, dün gece, D-100 Karayolu Gebze Feniş Mevkii\'nde meydana geldi. İzmit yönüne giden 24 yaşındaki Emre Çalışkan yönetimindeki 59 YB 312 plakalı otomobil sürücüsünün direksiyon kontrolünü kaybetmesi sonucu önce yol kenarındaki refüje ardından da savrularak önünde ilerlemekte olan M.Y.B. yönetimindeki 33 CNH 59 plakalı TIR\'a ve M.C. yönetimindeki 34 TK 9137 plakalı otomobile çarptı. Kazada otomobil sürücüsü Emre Çalışkan ve yanındaki arkadaşı 20 yaşındaki Gökhan Uğur Atalan öldü. 2 arkadaşın cenazeleri Gebze Fatih Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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