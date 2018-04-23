T24 LogoT24 Logo
Gündem

Otomobil, TIR'a çarptı: 2 ölü, 1 yaralı

Nursel ŞENGEZER/KARAKOÇAN (Elazığ), (DHA)- ELAZIĞ-Bingöl karayolunda, TIR'a arkadan çarpan otomobildeki 2 kişi yaşamını yitirdi, 1 kişi yaralandı

23 Nisan 2018 12:56

Nursel ŞENGEZER/KARAKOÇAN (Elazığ), (DHA)- ELAZIĞ-Bingöl karayolunda, TIR\'a arkadan çarpan otomobildeki 2 kişi yaşamını yitirdi, 1 kişi yaralandı.
Kaza, Elazığ- Bingöl karayolu 105\'inci kilometrede meydana geldi. Elazığ\'dan Bingöl istikametine giden Adem Kılınç yönetimindeki 46 LG 220 plakalı otomobi, aynı yönde seyreden Ali Yücedağ\'ın kullandığı 06 FZ 6329 plakalı TIR\'a,  arkadan çarptı. Kazada otomobil sürücüsü Kılınç ile yanındaki Mustafa Yağlıcı olay yerinde hayatını kaybederken, Tunahan Kaplan yaralandı. Kaplan, olay yerine gelen ambulansla Elazığ Eğitim ve Araştırma Hastanesi\'ne kaldırılarak tedaviye alınırken, hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.  Kaza ile ilgili başlatılan soruşturma devam ediyor. 

FOTOĞRAFLI

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştir

ETİKETLER

NurselElazığ DHA ELAZIĞBingölTIRKaza Elazığ BingölElazığ BingölAdem KılınçLGAli YücedağFZKazadaKılınçMustafa YağlıcıTunahan KaplanKaplanElazığ EğitimAraştırma HastanesiKaza

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"İdlib, Ankara ve Moskova’nın arasını açmaya başladı"...

Sezgin Tanrıkulu: Deprem yardımlarının tek elden yürütülmek istenmesi dayanışmayı engelleniyor...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Canlı yayındaki seviyesiz tartışma sosyal medyada tepki çekti...

Erdoğan'ın Ukrayna'da verdiği selam Rusya basınının gündeminde...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Anayasa Mahkemesi’nden ‘tahliye’ kararlarına direnen mahkemelere tarihi uyarı: Göreviniz yetki...

Türkiye İstatistik Kurumu, Türkiye'nin nüfusunu açıkladı...

Sedat Peker kaçtığı yönündeki haberlerle ilgili konuştu: Balkanlardayım, oturum işlemlerimi...

Ankara Adliyesi’ni karıştıran iddia: Bylock soruşturması krize dönüştü, başsavcı vekili...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24