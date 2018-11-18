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Otomobil, TIR'a çarptı: 1 ölü, 3 yaralı

BAYKAN (Siirt), (DHA)- SİİRT'in Baykan ilçesinde aynı yöne giden TIR'a arkadan çarpan otomobildeki 1 kişi öldü, 3 kişi yaralandı

18 Kasım 2018 14:13

BAYKAN (Siirt), (DHA)- SİİRT\'in Baykan ilçesinde aynı yöne giden TIR\'a arkadan çarpan otomobildeki 1 kişi öldü, 3 kişi yaralandı.
Kaza, dün akşam Veysel Karani Beldesi\'nde meydana geldi. Şerafettin Çağlayan (58) yönetimindeki 34 FY 9196 otomobil, plakası ve sürücüsü öğrenilemeyen TIR\'a arkadan çarptı. Kazada, otomobildeki Mansur Kaya (51) hayatını kaybetti, sürücü Şerafettin Çağlayan ile Delali Demirel (59) ve Özlifet Kaya (46) yaralandı.
Yaralılar, ihbar üzerine bölgeye sevk edilen ambulanslarla Siirt Devlet Hastanesi\'ne kaldırılarak tedaviye alındı. Mansur Kaya\'nın cesedi ise otopsi için morga konuldu.

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