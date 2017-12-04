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Otomobil TIR'a arkadan çarptı: 5 yaralı

Murat KÜÇÜK /BOLU,(DHA)-  BOLU’da TEM Otoyolu’nda seyir halindeki TIR’a arkadan çarpan otomobildeki 5 kişi yaralandı

04 Aralık 2017 06:11

Murat KÜÇÜK /BOLU,(DHA)-  BOLU’da TEM Otoyolu’nda seyir halindeki TIR’a arkadan çarpan otomobildeki 5 kişi yaralandı. Kazada yaralanan 5 yaşındaki Nilda Acarer, ambulansın içinde \"Annem ölmez değil mi?\" diyerek gözyaşı döktü.
Kaza, saat 18.00 sıralarında TEM Otoyolu’nun Yeniçağa mevkiinde meydana geldi. Ankara istikametine giden Gökhan Yücel yönetimindeki 06 AAZ 827 plakalı otomobil, aynı yöne seyir halindeki Cengiz Güler’in kullandığı 41 UT 755 plakalı TIR’a arkadan çarptı. Kazada, hurdaya dönen otomobilin sürücüsü ile birlikte araçta bulunan Mehtap Yücel, İlkay, Rabia ve Nilda Acarer yaralandı. TIR sürücüsü ise kazadan yara almadan kurtuldu. Kaza sonrası ambulansa bindirilen 5 yaşındaki Nilda Acarer, başka bir ambulansla hastaneye kaldırılan annesi Rabia Acarer için \"Anneme bir şey olmaz değil mi? Annem ölmez değil mi?\" diyerek gözyaşı döktü. Küçük Nilda’yı aynı ambulansta bulunan babası İlkay Acarer, ellerini tutup, \"Korkma kızım, annen iyi\" diyerek teselli etti. Yaralılar, olay yerindeki ilk müdahalelerinin ardından ambulanslarla İzzet Baysal Devlet Hastanesi Köroğlu Ünitesi\'ne kaldırıldı. Hastanede tedavi altına alınan yaralılardan Gökhan ve Mehtap Yücel\'in hayati tehlikelerinin bulunduğu öğrenildi.
Kaza nedeniyle 3 şeritli olan TEM’in tek şeridi trafiğe kapatılırken, araçların yoldan kaldırılmasıyla trafik tekrar normal akışına döndü. Kazayla ilgili soruşturma sürüyor.
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