Otomobil temalı en iyi 20 film

İngiliz The Daily Telegraph gazetesi en iyi 20 “otomobil temalı” filmi belirledi. Listede izleyicinin beğenisini toplayan İtalyan İşi, Altın Parmak gibi filmler de yer alıyor.



1) Gangsterin Kaderi / Bullitt / 1968 / Steve McQueen

2) Chitty Chitty Bang Bang / 1968 / Dick Van Dyke

3) Yıldırım Günleri / Days Of Thunder / 1990 / Tom Cruise, Nicole Kidman

4) Herbie Rides Again / 1970 / Helen Hayes

5) Ronin / 1998 / Robert De Niro

6) Le Mans / 1971 / Steve McQueen

7) İtalyan İşi / The Italian Job / 1969 / Michael Caine

8) Altın Parmak / Goldfinger / 1964 / Sean Connery

9) İki Şeritli Asfalt Yol / Two-lane Blacktop/ 1971 / James Taylor

10) Ölüm Noktası / Vanishing Point / 1971 / Barry Newman

11) Quantum Of Solace / 2008 / Daniel Craig

12) Senin Gözlerin İçin / For Your Eyes Only/ 1981 / Roger Moore

13) Kanunun Kuvveti / The French Connection / 1971 / Gene Hackman

14) Taksi / Taxi / 1998 / Samy Naceri

15) Oyuncak Hikayesi / Toy Story / 1995 / Tom Hanks

16) Grease / 1978 / John Travolta

17) Get Carter / 1971 / Michael Caine

18) Dirty Rotten Scoundrels / 1988 / Steve Martin

19) High Society / 1956 / Grace Kelly, Frank Sinatra

20) The Transporter / 2002 /Jason Statham