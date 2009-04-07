Otomobil temalı en iyi 20 film

İngiliz The Daily Telegraph gazetesi en iyi 20 “otomobil temalı” filmi belirledi. Listede izleyicinin beğenisini toplayan İtalyan İşi, Altın Parmak gibi filmler de yer alıyor.
1) Gangsterin Kaderi / Bullitt / 1968 / Steve McQueen
2) Chitty Chitty Bang Bang / 1968 / Dick Van Dyke
3) Yıldırım Günleri / Days Of Thunder / 1990 / Tom Cruise, Nicole Kidman
4) Herbie Rides Again / 1970 / Helen Hayes
5) Ronin / 1998 / Robert De Niro
6) Le Mans / 1971 / Steve McQueen
7) İtalyan İşi / The Italian Job / 1969 / Michael Caine
8) Altın Parmak / Goldfinger / 1964 / Sean Connery
9) İki Şeritli Asfalt Yol / Two-lane Blacktop/ 1971 / James Taylor
10) Ölüm Noktası / Vanishing Point / 1971 / Barry Newman
11) Quantum Of Solace / 2008 / Daniel Craig
12) Senin Gözlerin İçin / For Your Eyes Only/ 1981 / Roger Moore
13) Kanunun Kuvveti / The French Connection / 1971 / Gene Hackman
14) Taksi / Taxi / 1998 / Samy Naceri
15) Oyuncak Hikayesi / Toy Story / 1995 / Tom Hanks
16) Grease / 1978 / John Travolta
17) Get Carter / 1971 / Michael Caine
18) Dirty Rotten Scoundrels / 1988 / Steve Martin
19) High Society / 1956 / Grace Kelly, Frank Sinatra
20) The Transporter / 2002 /Jason Statham