Otomobil tasarımcısı üniversitelilere fırsat

ODTÜ Ar-Ge Topluluğu, üniversitelerin lisans ve lisansüstü öğrencilerine yönelik "UNİTO Otomobil Tasarım Yarışması" düzenledi.



Organizasyon sorumlusu Utku Ulaş İnce'den aldığı bilgiye göre, "ARGET ÜNİTO Otomobil Tasarım Yarışması", tasarımcıların ilgisini otomotiv sektörüne çekmek, fakültelerde sağlam bir otomotiv tasarım altyapısı oluşmasına katkı sağlamak amacıyla düzenleniyor.



Türkiye'deki üniversitelerde öğrenim gören hazırlık, lisans ve lisansüstü öğrencilerin katılımına açık olacak yarışmada, "Heyy üniversiteli, kendi otomobilini kendin yarat" sloganı kullanılacak.



Jüri üyeleri, değerlendirmelerinde üniversitelilerin ihtiyaçlarını giderecek yaratıcı çözümler içeren bir otomobil konseptinin oluşturulmasının yanı sıra, otomobilin "güvenli, ekonomik, geleceğe dönük ve çevreye duyarlı" özelliklerini ölçüt olarak kullanacak.



Yarışmaya katılmak isteyenler, el çizimlerini en fazla 5 adet A3 boyutunda kağıt kullanarak yapacak. Tüm tasarımlar, yarışmacıların çeşitli kalem ve boya kullanarak yaptıkları çizimlerden oluşacak ve çizimlere 600 kelimelik bir rapor eklenebilecek.



Değerlendirme sonrası ilk 10'a girmeye hak kazanan tasarımlar, www.argetunito.com internet sitesinden ilan edilecek.



Yarışmada jüri üyeliğini, otomotiv devi Tofaş'ın Ar-Ge direktörlüğünün yanı sıra, çok sayıda üniversiteden öğretim üyesi, araştırmacı ve otomotiv tasarımcısı yapacak.



Yarışmanın birincisine, laptop ve Rhinoceros 3D modelleme programının sınırsız süreli versiyonu ile uçak ve vize ücreti hariç bedelsiz "work and travel" fırsatı sunulacak.



İkinciye, A4 Profesyonel Dizayn Tablet ve Rhinoceros 3D modelleme programının sınırsız süreli versiyonu, üçüncüye de A5 Grafik Tablet ile Rhinoceros 3D modelleme programının sınırsız süreli versiyonu verilecek.



Yarışmaya başvurular, 1 Haziran 2009'a kadar yapılacak ve 23 Ekimde başarılı tasarımlar açıklanacak. İlk 10'a giren tasarımcılar, Ekimde yapılacak galada, jüri üyeleri ve katılımcılara otomobil tasarımlarını anlatacak. (AA)



