Otomobil tarlaya uçtu: 5 yaralı

Hasan YİĞEN/KULA(Manisa), (DHA)- MANİSA\'nın Kula ilçesinde kontrolden çıkarak yol kenarındaki tarlaya yuvarlanan otomobilin içindeki 5 kişi yaralandı.

Kaza, bugün saat 15.30 sıralarında İzmir-Ankara D-300 Karayolu Yurtbaşı Kavşağı yakınlarında meydana geldi. Uşak\'tan İzmir yönüne giden 45 RJ 516 plakalı otomobilin sürücüsü Adem Özay, direksiyon kontrolünü yitirdi. Taklalar atarak yol kenarında bulunan tarlaya yuvarlanan otomobilde sürücü Adem Özay (52) ile Fatıma Çankaya (14), Ceyda Özay (21), Fatma Özay (54) ve Bilgin Özay (29) yaralandı. Kazayı görenlerin ihbarı üzerine olay yerine gelen 112 Acil Servis ekipleri, yaralıları ilk müdahale ardından Kula Devlet Hastanesi\'ne götürdü. Tedaviye alınan yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi. Polis kazayla ilgili soruşturma başlattı.



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