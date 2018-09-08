Otomobil takla attı; sürücü, eşi ve bebekleri yaralandı

Hasan BÖLÜKBAŞ/AKSARAY, (DHA)- AKSARAY\'da kontrolden çıkıp takla atarak şarampole devrilen otomobildeki Ruhi (22) ve Adife Nur Kapucu (22) çifti ile 3 aylık bebekleri Yücehan Habip kapucu yaralandı.

Kaza, Aksaray-Konya karayolunun 40’ıncı kilometresinde meydana geldi. Aksaray’dan Konya yönüne giden Ruhi Kapucu yönetimindeki 68 BR 496 plakalı otomobil, sürücüsünün kontrolünden çıkıp takla atarak şarampole devrildi. Kazada, Kapucu ile yanındaki eşi Adife Nur ve bebekleri Yücehan Habip yaralandı. İhbar üzerine olay yerine sevk edilen AFAD ekipleri tarafından sıkıştıkları araçtan çıkarılan yaralılar, ambulanslarla özel bir hastaneye kaldırıldı. Tedaviye alınan yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu belirtildi.

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