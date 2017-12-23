T24 LogoT24 Logo
Gündem

Otomobil takla attı, sürücü camdan fırladı

Yusuf ÇINAR/ÇORUM, (DHA)- ÇORUM’da takla atan otomobilin sürücüsü camdan fırladı

23 Aralık 2017 16:23

Yusuf ÇINAR/ÇORUM, (DHA)- ÇORUM’da takla atan otomobilin sürücüsü camdan fırladı. Kazada ağır yaralanan sürücü, yerde sağlık ekiplerini gelmesini bekledi.
Kaza, Dumlupınar Caddesi Çamlık mevkiinde meydana geldi. 35 yaşındaki Ahmet Badak yönetimindeki 19 UA 897 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon kontrolünü yitirmesi sonucu takla attı. Araç hurdaya dönerken camdan fırlayan sürücü Badak, ağır yaralandı. Kazayı gören çevredeki vatandaşlar, yerde acı içinde kıvranan Ahmet Badak\'ı hareket etmemesi için uyardı.
Olay yerine gelen sağlık ekipleri, ilk müdahaleyi yaptıkları Badak\'ı ambulansla Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi\'ne götürdü. Yaralı Badak, burada tedaviye alındı.

FOTOĞRAFLI

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştir

ETİKETLER

YusufDHAKazadaKaza Dumlupınar CaddesiAhmet BadakUAAraçBadakKazayıOlayHititErol Olçok EğitimAraştırma HastanesiYaralı BadakFOTOĞRAFLI

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya, Suriye’deki işbirliği nedeniyle Libya’da da Türkiye ile ilerlemeye çalışıyor...

Sezgin Tanrıkulu: Deprem yardımlarının tek elden yürütülmek istenmesi dayanışmayı engelleniyor...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Ünlü porno yıldızı Johnny Sins, Türkiye'ye geleceğini 'Erik Dalı'yla duyurdu:...

Canlı yayında sessizlik anları; "İstanbul'a 1 yıl lale ekmezseniz bütün...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Porno gençleri cinsellikten uzaklaştırıyor...

Motoru Bosch'tan, bataryası Çin'den; 'yerli' otomobilin CEO'sundan fiyat açıklaması...

Emniyet'in aradığı Fettah Tamince, Acun Ilıcalı'nın Elazığ için başlattığı bağış...

Acun Ilıcalı, Elazığ için 73 milyon lira bağış topladı; Bakan...

Erkekler en çok bu pozisyonlarda penisini kırıyor!...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24