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OTOMOBİL TAKLA ATTI, EHLİYETSİZ SÜRÜCÜSÜ YARA ALMADAN KURTULDU

Haber- Kamera: Cemil ÖZDEMİR-Soner HASIRCIOĞLU / İSTANBUL DHA  Fatih'te ehliyetsiz sürücünün kullandığı araç kontrolden çıkıp taklat attı

01 Nisan 2018 07:49

Haber- Kamera: Cemil ÖZDEMİR-Soner HASIRCIOĞLU / İSTANBUL DHA 
Fatih\'te ehliyetsiz sürücünün kullandığı araç kontrolden çıkıp taklat attı. Sürücü kazayı yara almadan atalttı. Kaza, Fatih Millet caddesi üzerinde unkapanı istikametinde, saat 03:30 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre 26 yaşındaki ehliyetsiz sürücü Ömür Çelik S. yönetimindeki 34 HJ 2623 plakalı araç,  Unkapanı istikametine seyir halinde ilerlerken, henüz bilinmeyen bir nedenle sürücüsünün kontrolünden çıktı. Kontrolden çıkan otomobil, kırmızı ışıkta bekleyen Mehmet Ali A. yönetimindeki 34 TKB 73 plakalı ticari taksiye arkadan çarparak savruldu.
 
TRAFİK LAMBALARINA ÇARPARAK TAKLA ATTI
Ticari taksiye çarpan otomobil savrularak trafik lambalarının bulunduğu direğe çarparak takla attı. Yoldan geçen diğer sürücüler kazayı polis ve sağlık ekiplerine bildirdi. Sağlık ekipleri iki sürücünün kazadan yara almadıklarını belirlerken ehliyetsiz sürücü Ömer Çelik S. olay yerine gelen ambulans ile tedbir amaçlı hastaneye kaldırıldı.  Kaza nedeniyle oluşan trafiği polis ekipleri tek şeritten sağladı. Kazaya karışan araçlar çekici ile olay yerinen kaldırıldı. Polis ekipleri kaza ile ilgili soruşturma başlattı.

Görüntü Dökümü:
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-Kaza yapan araçlardan görüntü
-Trafikten görüntü
-Takla atan araçların kaldırılması
-Genel ve Detaylar

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