Otomobil takla attı: 5 yaralı

Murat KÜÇÜK/BOLU, (DHA) - BOLU’nun Yeniçağa ilçesinde kontrolden çıkan otomobilin takla atması sonucu 5 kişi yaralandı.

Kaza öğle saatlerinde, Mengen- Yeniçağa yolunun Adaköy yol sapağı mevkiinde meydana geldi. Yeniçağa yönüne giden Ferdi Ünal yönetimindeki 34 SMZ 68 plakalı otomobil sürücüsünün direksiyon kontrolünü yitirmesi sonucu kontrolden çıkarak takla attı. Otomobil, yol kenarında, içinde kimse olmayan barakaya çarparak durdu. Kazada, Ferdi Ünal, eşi Emine Betül Ünal, çocukları Tahir Mutlu, Fatma Zehra ve Mehmet Akif Ünal yaralandı. Hastanelere kaldırılan yaralılar tedavi altına alınırken, hayati tehlikelerinin olmadığı öğrenildi. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.



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