Otomobil takla attı: 3 yaralı

Bülent DİKTEPE/SAFRANBOLU (Karabük), (DHA)- KARABÜK’ün Safranbolu İlçesi’nde kontrolden çıkarak takla atan otomobildeki 3 kişi yaralandı.

Kaza, saat 15.30 sıralarında Karabük- Kastamonu Karayolu Konarı Köyü mevkiinde meydana geldi. Karabük yönüne giden Erdin Bozacı (27) yönetimindeki 53 DS 488 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon kontrolünü yitirmesi sonucu kontrolden çıkarak takla attı. Refüjdeki su tahliye kanalına ters bir şekilde devrilen otomobilde sürücü Erdin Bozacı ile eşi Merve (23) ve kızı Ela Su Bozacı(1) yaralandı. Yaralılar, olay yerine gelen ambulanslarla Karabük Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırıldı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.