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Otomobil takla attı: 3 yaralı

Mehmet OKUYUCU/KARAPINAR (Konya), (DHA)- KONYA'da sürücüsünün kontrolünden çıkan otomobilin takla atıp yol kenarındaki ağaça çarpması sonucu meydana gelen kazada 1'i çocuk 3 kişi yaralandı

21 Ocak 2018 14:18

Mehmet OKUYUCU/KARAPINAR (Konya), (DHA)- KONYA\'da sürücüsünün kontrolünden çıkan otomobilin takla atıp yol kenarındaki ağaça çarpması sonucu meydana gelen kazada 1\'i çocuk 3 kişi yaralandı.
Kaza, bugün saat 08.30 sıralarında Karapınar- Konya Karayolu Hotamış kavşağında meydana geldi. Mustafa Gündüz (40) yönetimindeki 38 UP 005 plakalı otomobil, sürücünün direksiyon kontrolünü yitirmesi sonucu takla atarak yol kenarındaki ağaca çarptı. Kazada sürücüsü Mustafa Gündüz, araçta bulunan eşi Zeliha (34) ve oğlu Ali Osman Gündüz (3) yaralandı. Hurdaya dönen otomobilde sıkışan Zeliha Gündüz, itfaiye ekipleri tarafından sıkıştığı yerden çıkartıldı. Yaralılar ambulanslarla Karapınar Devlet Hastanesi\'ne kaldırılarak tedavi altına alındı.

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