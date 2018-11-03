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Otomobil takla attı: 1'i ağır, 3 yaralı

Tezcan SOLMAZ/DÜZCE, (DHA)- SAKARYA'nın Hendek ilçesinde, TEM yolunda otomobilin bariyerlere çarpıp takla atması sonucu 1'i ağır, 3 kişi yaralandı

03 Kasım 2018 21:34

Tezcan SOLMAZ/DÜZCE, (DHA)- SAKARYA\'nın Hendek ilçesinde, TEM yolunda otomobilin bariyerlere çarpıp takla atması sonucu 1\'i ağır, 3 kişi yaralandı.
Kaza, akşam saatlerinde TEM yolunun Düzce-Sakarya il sınırı Hendek ilçesi mevkisinde meydana geldi. Ankara\'dan İstanbul yönüne giden Hacı Gedikoğlu yönetimindeki 34 TZ 8436 plakalı otomobil, sürücünün direksiyon kontrolünü yitirmesi sonucu refüjde bulunan bariyerlere çarparak takla attı. Hurdaya dönen araçta bulunan sürücü Hacı Gedikoğlu ile eşi Hacer Gedikoğlu ve annesi Gülsüm Gedikoğlu yaralandı. Yaralılar, Hendek ve Düzce\'den gelen 112 Acil Sağlık ekiplerinin yaptığı ilk müdahalenin ardından Hendek Devlet Hastanesi\'ne kaldırılarak tedaviye alındı. Kazada yaralanan Gülsüm Gedikoğlu\'nun sağlık durumunun ağır olduğu öğrenildi. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

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