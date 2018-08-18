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Otomobil takla attı: 1 yaralı

Ferudun ALTUNTAŞ/FATSA (Ordu), (DHA) – ORDU’nun Fatsa ilçesinde sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobil orta refüje çıkıp takla attı

18 Ağustos 2018 23:50

Ferudun ALTUNTAŞ/FATSA (Ordu), (DHA) – ORDU’nun Fatsa ilçesinde sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobil orta refüje çıkıp takla attı. Kazada sürücü yaralandı.
Kaza Ordu-Samsun Karayolu Fatsa ilçesi Bolaman Mahallesi mevkiinde meydana geldi. İddiaya göre emekli polis memuru Emrullah Usta yönetimindeki 06 DT 1104 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu orta refüje çıkıp takla attı. Kazada sürücü yaralandı. Olay yerine çağırılan ambulansla Fatsa Devlet Hastanesi’ne götürerek tedavi altına alındı. Polis olayla ilgili soruşturma başlattı.

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