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Otomobil, su kanalına uçtu: 1 ölü, 5 yaralı

Halim AKCA/BUCAK(Burdur), (DHA)- BURDUR’un Bucak ilçesinde otomobilin su kanalına uçtuğu kazada 41 yaşındaki Mustafa Çelikkaya öldü, 5 kişi de yaralandı

24 Aralık 2017 01:42

Halim AKCA/BUCAK(Burdur), (DHA)- BURDUR’un Bucak ilçesinde otomobilin su kanalına uçtuğu kazada 41 yaşındaki Mustafa Çelikkaya öldü, 5 kişi de yaralandı.
Kaza, akşam saatlerinde Kestel- Karaaliler karayolu İkidağ Arası mevkiinde meydana geldi. İlçeye bağlı Kestel köyünde parke taşı döşeme çalışması yapan işçilerin içerisinde bulunduğu Mustafa Çelikkaya yönetimindeki 34 JB 4505 plakalı otomobil, köprü üzerinde kontrolden çıkıp, DSİ kanalına uçtu. Ters dönerek suya düşen otomobilde Mustafa Çelikkaya ile Genco Hacıoğlu, Eyüp Kozan, Ahmet Esen, Ali Güneş ve Fikri Başar yaralandı.
Çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye ambulanslar, jandarma ve AKUT ekipleri sevk edildi. Sürücü Mustafa Çelikkaya yapılan müdahaleye karşın kurtarılamadı. Yaralanan 5 kişi ilk müdahalenin ardından ambulansla Bucak Devlet Hastanesi’ne götürülerek tedaviye alındı.

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