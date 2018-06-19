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Otomobil su kanalına devrildi: 1 ölü, 5 yaralı

Cihan KAYA / DALAMAN (Muğla), (DHA)- MUĞLA'da su kanalına devrilen otomobilin sürücüsü Ali Karabulut yaşamını yitirdi, araçta bulunan 5 kişi yaralandı

19 Haziran 2018 01:56

Cihan KAYA / DALAMAN (Muğla), (DHA)- MUĞLA\'da su kanalına devrilen otomobilin sürücüsü Ali Karabulut yaşamını yitirdi, araçta bulunan 5 kişi yaralandı. 
Kaza, dün saat 22.30 sıralarında Dalaman ilçesinde meydana geldi. Ali Karabulut (38) yönetimindeki 48 KR 607 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu su kanalına devrildi. Kazada otomobildeki 6 kişi yaralandı. Kazayı görenlerin ihbarı üzerine gelen sağlık ekipleri yaralıları çevredeki hastanelere kaldırdı. Tedaviye alınan yaralılardan otomobil sürücüsü Ali Karabulut yapılan müdahalelere rağmen hayatını kaybetti. Diğer yaralılar Serkan O., Hatice O., Sebahat Buse O., Sedef K. ve Bade K.\'nin ise hayati tehlikelerinin bulunmadığı öğrenildi. 
Polis kazayla ilgili soruşturma başlattı. 

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