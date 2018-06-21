Otomobil sporlarında Türkiye'den bir şampiyon doğuyor

Türkiye Otomobil Sporları Federasyonu TOSFED’in desteklediği 19 yaşındaki Ayhancan Güven, Avrupa’da adım adım şampiyonluğa gidiyor. Güven, şu ana kadar mücadele ettiği yarışların tümünde kürsüye çıkmayı başardı.

Porsche GT3 Cup Challenge Benelux’ün Hollanda’nın Zandvoort Pisti’ndeki 3’üncü ayağında birinci olan Güven rakip tanımıyor.

Türkiye Otomobil Sporları Federasyonu TOSFED ve Spor Toto tarafından desteklenen milli sporcu Ayhancan Güven’e geleceğin şampiyonu gözüyle bakılıyor.

Güven’in şimdiki hedefi 14 puanla lider durumda bulunduğu Porsche GT3 Cup Challenge Benelux serisinin yanı sıra 14-15 Temmuz tarihlerinde Porsche Carrera Cup Fransa’nın 3’üncü yarışını kazanmak.