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Spor

Otomobil sporlarında Türkiye'den bir şampiyon doğuyor

Hollanda'nın Zandvoort Pisti'ndeki 3'üncü ayağında birinci olan Güven rakip tanımıyor

21 Haziran 2018 15:21

Türkiye Otomobil Sporları Federasyonu TOSFED’in desteklediği  19 yaşındaki Ayhancan Güven, Avrupa’da adım adım şampiyonluğa gidiyor. Güven, şu ana kadar mücadele ettiği yarışların tümünde kürsüye çıkmayı başardı.

Porsche GT3 Cup Challenge Benelux’ün Hollanda’nın Zandvoort Pisti’ndeki 3’üncü ayağında birinci olan Güven rakip tanımıyor.

Ayhancan Güven (ortadaki) Avrupa'da adım adım şampiyonluğa gidiyorTürkiye Otomobil Sporları Federasyonu  TOSFED ve Spor Toto tarafından desteklenen milli sporcu Ayhancan Güven’e geleceğin şampiyonu gözüyle bakılıyor.

Güven’in şimdiki hedefi 14 puanla lider durumda bulunduğu Porsche GT3 Cup Challenge Benelux serisinin yanı sıra 14-15 Temmuz tarihlerinde Porsche Carrera Cup Fransa’nın 3’üncü yarışını kazanmak.

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