"Otomobil sektöründe çip krizi yıllarca sürebilir"

Danışmanlık firması Roland Berger Volkswagen ve General Motors gibi otomobil üreticilerinin uzun yıllar devam edecek küresel çip krizine hazırlıklı olması gerektiğini söyledi.

Bloomberg HT'nin haberine göre Münih merkezli şirketin analistleri, çip sıkıntılarının gelecek yılın ikinci yarısında biteceğine dair tahminlerin aksine 2022 boyunca devam edeceğini öngördü.



Şirket konuya ilişkin olarak yaptığı açıklamada her an yaşanabilecek sıkıntılara hazırlıklı olmak için üreticilerin çip sektörünü yakından takip etmesi gerektiğini ve otomotiv üreticilerinin elektrikli araçlara dönüşüm sürecini hızlandırması gerektiğini belirtti.



Geçen yılın sonlarından bu yana devam eden çip krizi, araç üretiminin pandeminin satışlara darbe vurduğu geçen yılın da altına gerilemesine neden oldu.

VW ve Daimler'in de aralarında olduğu birçok firma, önümüzdeki birkaç ayda durumun iyileşmesini beklediklerini açıklarken Stellantis gibi bazı firmalar ise çip krizinin uzayacağı görüşünde.