"Otomobil sektöründe aksaklıklara yol açan tedarik zinciri sorunları çok uzun sürmeyecek"

Küresel düzeyde otomotiv fabrikaları çip krizi nedeniyle üretime ara vermeye devam ederken, Nissan'ın tedarikçisi Jatco, tedarik zincirindeki kaos ortamının fazla sürmeyeceği açıklamasında bulundu.

Çoğunluk hissesi Japon Nissan Motor Co.’ya ait otomobil parça üreticisi Jatco Ltd., sektörde aksaklıklara yol açan tedarik zinciri sorunlarının çok uzun sürmeyeceğini ve otomotiv üreticilerinin bu mali yılda yeniden üretimi artırabileceklerini kaydetti.



Jatco CEO’su Teruaki Nakatsuka, Bloomberg'e verdiği mülakatta, “Otomotiv üreticileri yılın bu yarısının ilerleyen dönemlerinde muhakkak ki toparlanacak,” dedi ve içinde bulunduğumuz dönemde pandemiden ve küresel yarı iletken darlığından kaynaklanan tedarik zinciri zorluklarının “beklentilerinin tümünün ötesinde” ve “biraz mücbir sebep gibi” olduğunu sözlerine ekledi.



Nakatsuka, “Bazı ülkeler toparlanma yolunda. Otomobiller için talep var ve elektrifikasyon gibi bazı gelişmelerin olduğunu görüyoruz,” dedi.

Jatco CEO'su çip krizinin depremler, tayfunlar ve seller gibi geçmişteki olaylardan daha fazla etkilediğini sözlerine ekledi.



Sektörün bazı yukarı yönlü faktörlere sahip olduğunu, ancak son tedarik sorunun büyük olduğunu söyleyen Nakatsuka, “Tüm yapabileceğimiz temel adımları atmak ve yakın iletişimde bulunmak” dedi.



Nissan geçen ay ABD'de Tennessee’deki tesisinde üretim hattını Malezya’daki tedarikçinin kapanmasından dolayı geçici olarak durdurmuş ve şirket CEO’su Makoto Uchida, bu çeyreğin “çok zor geçeceği” uyarısında bulunmuştu.



Nissan’ın küresel üretimi geçen yıl yüzde 27 azalarak 3,6 milyon araca düşerken, Jatco’nun faaliyet kârı Mart sonunda biten mali yılda yüzde 34 düşerek 18,6 milyar yene (169 milyon dolar) indi.